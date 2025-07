'Empolgado para tocar de novo': Roy Khan traz show de clássico do Kamelot

Duas décadas atrás, uma das maiores bandas do power metal mundial lançou um disco divisor de águas, essencial para redefinir o gênero. Este marco permanece entre os melhores álbuns conceituais já criados, revitalizando um estilo dado como morto nos anos 1990.

Esse disco poderia ser "Temple of Shadows", do Angra, que comemorou 20 anos em 2024. Mas também poderia ser "The Black Halo", do Kamelot, celebrando duas décadas agora em 2025, e ambos serão homenageados em um evento especial no Brasil, neste sábado (5).

O que ele disse

Roy Khan, ex-vocalista do Kamelot, voltou a cantar músicas da banda pela primeira vez em anos no show de Edu Falaschi em 2024. "Foi uma experiência incrível, e já naquele momento pensamos em expandir essa ideia para algo maior", revela Khan.