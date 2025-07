Show de despedida de Ozzy Osbourne terá transmissão global neste sábado

A sala virtual será aberta 30 minutos antes do início da exibição. O conteúdo completo ficará disponível por 48 horas após a estreia, permitindo que os fãs assistam ou revejam o show durante esse período.

Ingressos e valores no Brasil

Os ingressos para o streaming estão disponíveis no site oficial backtothebeginning.com. São duas opções para o público brasileiro:

Acesso digital simples: R$ 82,25

R$ 82,25 Pacote com camiseta oficial + acesso digital: R$ 274,99

Camiseta do último show do Ozzy Osbourne com o Black Sabbath Imagem: Reprodução

A apresentação rola no Villa Park, em Birmingham— cidade natal da banda—, e marca a despedida definitiva de Ozzy Osbourne dos palcos. Além do Black Sabbath, o evento contará com participações de grandes nomes do rock e do metal, como Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Tool, Pantera, Gojira, Alice In Chains, Halestorm e outros convidados especiais.