165 mil com Jorge & Mateus, trap de Matuê: São João de Campina é exaltado

Matuê levou 70 mil para o Parque do Povo na quinta-feira (26). Em conversa com a imprensa, ele comentou as influências regionais do Nordeste que teve por meio da sua vó: "Acho que eu fui mais influenciado pela cultura regional, através da minha vó. Ela sempre foi uma pessoa que tocava sanfona, teclado e forró. Através dela absorvi muita coisa das nossas raízes. Com certeza isso é carregado no meu som até hoje".

No sábado (28), além de Jorge & Mateus, cantaram no São João de Campina o Deanzinho, o Zé Vaqueiro e a Sâmya Maia: "O São João de Campina não merece nada menos que isso [algo grandioso]. É uma festa preparada com tanto zelo"

Já no domingo (29), foi a vez de Bob Léo, Jonas Esticado e Manim Vaqueiro subirem no palco, que teve Bruno & Marrone como show principal.

O show dos sertanejos teve abertura do filho de Bruno, Enzo Rabelo: "Vir com Bruno e Marrone, com a minha família, é uma honra gigantesca. Não sei se vocês viram, mas chorei igual um doido. Sou muito grato a Deus pela oportunidade, foi a primeira vez depois de muito sonho", falou em entrevista.