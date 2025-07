Quem é Capilé, artista que mais se apresentou no São João de Campina Grande

Foi em 1983, quando Ronaldo [Cunha Lima, prefeito na época] lançou "O Maior São João do Mundo". Muita gente não sabe, mas o São João só existia no dia 12, que era o dia de Santo Antônio, aí dia 23 e 24, São João, e São Pedro. Campina Grande foi a primeira cidade a criar 30 dias de festa. Ali foi a nossa grande virada de chave.

Antes disso, em Campina aconteciam as quadrilhas e onde hoje é o Parque do Povo ficavam os artistas locais. Já os artistas nacionais vinham para as casas de show: Forrock, Spazzio, Clube Campestre, Clube dos Caçadores? e o "Forró do Entra e Sai", que também recebia artistas como Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, Elba [Ramalho]. Minha estreia também foi lá.

Capilé durante o São João de Campina Grande 2025 Imagem: Thallys Andrade/Arte Produções

Mas o seu sonho sempre foi ser artista?

Tem aquela frase: "a gente é para o que nasce". Todos os meus sonhos eram construídos em cima de jogar futebol. A partir de 15 anos eu já tinha o salário do futebol. Naquele tempo era muito difícil, mas cheguei a jogar no Campinense e no Treze [principais equipes profissionais da cidade]. Fiz ainda teste no Vasco. Até passei, mas eu vim embora com saudade de casa. É porque o que Deus tinha escrito pra mim era outra coisa.

Comecei a tocar por um acaso total. Fui estudar com um amigo, ele tocou uma música e eu cantei. Ele disse "rapaz, tu é afinado!" Aquilo mudou a minha vida por completo.