My Chemical Romance anuncia nova data de show em SP após esgotar ingressos

A banda norte-americana My Chemical Romance anunciou uma nova apresentação em São Paulo após esgotar, em poucas horas, os ingressos para o show marcado para 5 de fevereiro de 2026 no Allianz Parque. A nova data, confirmada para o dia 6 de fevereiro de 2026, também ocorrerá no mesmo local.

A realização é da produtora 30e, com apresentação do Santander Brasil. Clientes do banco terão acesso a uma pré-venda exclusiva a partir de 1º de julho, às 10h, com diferentes janelas de acesso conforme a categoria do cartão. A venda geral será aberta ao público no dia 3 de julho, ao meio-dia, por meio do site da Eventim.

A turnê "Long Live: The Black Parade", que começa neste mês, tem registrado esgotamentos em diversas cidades, refletindo o impacto da banda ao longo das gerações. Em junho, o grupo lançou uma edição expandida do álbum "Three Cheers For Sweet Revenge" (2004), com novas mixagens e faixas bônus produzidas por Rich Costey.