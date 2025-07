Pagode romântico de Raça Negra e Glória Groove encerram o Festival Turá

Para conectar o gênero a uma nova geração, o encerramento ficou por conta de Glória Groove, que trouxe ao palco o espetáculo "Serenata da GG", dedicado exclusivamente ao pagode romântico. "Estamos jogando em casa hoje, que alegria!", disse a artista, convidando o público para cantar junto a música "Linguagem de Amor".

O dia tinha começado com Gabriel, o Pensador, que abriu as apresentações no palco principal com seu rap de letras afiadas e engajadas.

Logo após, o grupo Samba de Dandara animou o segundo palco com um repertório que mesclava samba e releituras de clássicos da MPB, fazendo o público dançar e cantar junto.

Samuel Rosa no palco do Turá 2025 Imagem: Van Campos/AgNews

Na sequência, Samuel Rosa subiu ao palco sob o forte sol da tarde. O público ocupou a área em frente ao palco para assistir ao show do ex-vocalista do Skank, que iniciou sua apresentação com "Me Dê Você". No setlist, sucessos como "Vamos Fugir", "Pacato Cidadão", "Garota Nacional" e "Canção Noturna" celebraram os 30 anos de carreira do artista.

A apresentação contou ainda com destaque para o baterista Marcelo Dai, que protagonizou um solo cantando e tocando bateria durante a performance de "Garota Nacional". Em clima de proximidade com os fãs, Samuel chegou a descer do palco para dividir o microfone com o público em "Jackie Tequila" e cumprimentar quem estava próximo às grades.