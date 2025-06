Grandioso e ao mesmo tempo acessível, show de Alok deverá ter êxito global

Um dos destaques da "Aurea Tour' é a performance do grupo de dança Urban Theory. Em uma sequência de músicas, cerca de 50 dançarinos realizam coreografias com os braços em sincronia com o ritmo, com alguns movimentos que lembram a dança vogue. A estreia do grupo com Alok foi no festival americano Coachella, em abril.

O espetáculo integra o projeto-manifesto "Keep Art Human" (mantenha a arte humana, em português), que questiona a inteligência artificial na criação artística e celebra "a arte, a criatividade e o poder da imaginação humana", como definiu Alok em seu Instagram. O conceito foi desenvolvido pelo diretor criativo Fabião Soares, que trabalha com o DJ desde 2020.

O grupo Urban Theory levou cerca de 50 dançarinos no palco de Alok Imagem: Van Campos/AgNews

O apoio visual é estonteante: projeções sofisticadas e futuristas, incluindo uma impressionante nave espacial, em um vasto telão com 4.000 placas de LED; fogos de artifício catárticos; baterias de lasers formando traçados geométricos no ar; e uma esquadrilha de drones criando desenhos gigantescos (segundo Alok, mil unidades iriam voar durante o show).

A apresentação em São Paulo teve duas partes distintas: a primeira metade é como um show mesmo, o DJ em uma plataforma alta, projeções temáticas, músicos convidados e números bem delimitados. Na segunda parte, Alok desce até a passarela que sai do palco e comanda um set no meio do público.