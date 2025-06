Raul Seixas, 80: mais do que causos, principal obra do cantor é ele mesmo

Raul Seixas em Itaituba (PA) durante turnê por garimpos amazônicos, em 1985 Imagem: Cris Villares/Divulgação

Tais referências acabaram por fazê-lo viver demais o personagem que havia criado, entregando-se a experimentos comportamentais que acabaram por sacrificar sua própria carreira. Mesmo nos anos 80, quando já não estava em sua melhor fase, reuniu mais de 100 mil pessoas em um show na praia em Santos e emplacou alguns hits, inclusive "Carimbador Maluco", num programa infantil da Rede Globo.

Problemas com álcool e drogas e a fama de criar polêmica, acabaram por isolá-lo no mercado da música, tornando-o persona non grata, mesmo que tenha, no último ano de vida, feito dezenas de shows em parceria com o novo amigo Marcelo Nova, do grupo baiano Camisa de Vênus, com quem lançou seu último disco, em 1989, dois dias antes de morrer, com apenas 44 anos.

Raul Seixas e Paulo Coelho durante passeata para divulgação de "Krig-Ha, Bandolo" Imagem: Reprodução

Mas seu legado já tinha sido deixado e a fama de criar confusão para chamar atenção para o próprio trabalho misturou-se com boa parte da produção do rock brasileiro, tornando Raul praticamente a personificação deste gênero - algo que qualquer influenciador digital usa atualmente sem nem imaginar que foi influenciado por ele. E seu rosário de sucessos não é apenas invejável para qualquer compositor - músicas densas e longas alternadas com outras que vão direto ao assunto, como pede a urgência do rock -, como também é uma compilação de sucessos que poucos artistas brasileiros podem equiparar-se.

Bom ver que, passadas oito décadas de seu nascimento e outras seis depois de começar a trabalhar com música, a importância de Raul segue firme, inspirando séries de TV, exposições, peças e, claro, o trabalho de novos artistas. Mesmo que tenha passado maus bocados em vida, sua riqueza espalha-se pela cultura brasileiro como o encanto que ele soprou sobre o país, ao assumir-se como um mago da música pop.