Encontro de gerações no palco e plateia marca primeiro dia do Turá, em SP

A artista abriu sua participação cantando "Só Quero Te Namorar", seguiu com "Isso é Fundo de Quintal" e "Zé do Caroço". Ao finalizar sua apresentação, a artista bradou a palavra de ordem: "Sem anistia!"

Com o cair do sol, as pessoas começaram a ocupar cada vez mais o Parque Ibirapuera e a preencher a frente do palco.

Lenine, acompanhado da SpokFrevo Orquestra, começou o show cantando "Leão do Norte" e, ao finalizar a música, saudou o público presente.

Reverenciando a parceria com a SpokFrevo Orquestra, o artista fez um bloco cantando apenas frevo.

Na segunda parte do show, Lenine fez a introdução da música "Paciência" no violão, e o público, imediatamente, fez silêncio para cantar junto com o artista, que seguiu o show com "Do It", "Jack Soul Brasileiro", "O Canto da Ema" e outras clássicas do seu repertório.