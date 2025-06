Zezé Motta completa 81 anos e relembra início de carreira na música

TOCA - Como surgiu essa ideia sua com Djalma Corrêa, Jorge Degas e Paulo Moura?

Zezé Motta - A ideia surgiu para comemorarmos os 100 anos da Abolição. Nos apresentamos em Paris, no Olympia. Eu, Paulo Moura, Jorge Degas e Djalma Corrêa gravamos do dia pra noite, pela gravadora Kuarup. Neste trabalho, tem uma canção minha em parceria com o Degas chamada "Semba". Eu não sou uma compositora fértil, mas gosto de escrever. É um disco muito sofisticado musicalmente falando. Eu amei ter participado, o disco até hoje é falado, principalmente por quem entende de música.

Houve um show de celebração dos 35 anos do álbum em 2022, em São Paulo, e pude pela primeira vez assistir ao Djalma Corrêa e à senhora presencialmente e juntos. Meses depois, ele se encantou. Como foi para a senhora estar no palco novamente ao lado de um músico ímpar, especialmente para celebrar este disco fundamental para a cultura afro-brasileira?



Eu fiquei muito emocionada, do início ao fim, rever todo mundo? E teve essa questão de que ali o Djalma já não estava bem, estava muito doente, ele estava se despedindo...

Como a música costura a sua trajetória?



A ideia de ser cantora veio do meu pai. Ele trabalhava como motorista durante o dia, para ganhar dinheiro, mas era músico erudito. Também dava aulas de violão e tocava música popular na noite para sobreviver. Enquanto estava em cartaz com "Roda Viva", em São Paulo, em 1969, saía do teatro e fazia shows na madrugada em boates como Telecoteco e Balacobaco, onde esquentava o público para a atração principal da noite. Cheguei a abrir para Clementina de Jesus. Uma honra.



Tinha o desejo de ser cantora e achava que, como crooner, pudesse ser vista por algum produtor e convidada a gravar um disco. Conversando com outras cantoras da noite, vi que elas tinham 10, 15 anos de estrada e não tinham gravado sequer um compacto. Descobri que o buraco era mais embaixo e parei.

Depois que estourei na mídia com o sucesso de "Xica da Silva", em 1976, já tinha feito pequenas incursões no mercado fonográfico. Dois compactos com músicas que eu cantava em espetáculos teatrais e um LP, "Trem Noturno", em parceria com o Gerson Conrad.



Como eu dava várias entrevistas por dia na época do estouro do "Xica da Silva", sempre reafirmando a minha vontade de ser cantora, o Guilherme Araújo me procurou e se ofereceu para ser meu empresário. Só que eu não tinha intimidade com o pessoal de música. Naquela época, as tribos não se misturavam muito. Então, o Guilherme decidiu promover um jantar com Rita Lee, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Luiz Melodia, Moraes Moreira. Todos compareceram e me prometeram músicas.

Dessa vieram "Crioula", do Moraes; "Dores de Amores", que eu gravei em dueto com o Melodia; "Rita Baiana", do John Neschling e Geraldo Carneiro, da trilha da peça "Lola Moreno"; "Pecado Original", do Caetano, da trilha do filme "A Dama do Lotação", entre outras. A Rita Lee, que não sabia nada de mim, leu minhas entrevistas e fez, com o Roberto de Carvalho, o "Muito Prazer, Zezé".