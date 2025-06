'Vamos fazer um forró': a música como festa no São João da Macuca

Rudá Rocha, filho do fundador do Boi da Macuca, Zé da Macuca Imagem: Nicole Rodrigues

O São João da Macuca é um evento ligado ao Boi da Macuca, uma manifestação cultural tradicional da região de Correntes (PE), onde há outros bois em eventos tradicionais que revela artistas: "Tem o Boi da Bonita Seca, o Boi Aliado, o Boi Cara de Sapo. Desse encontro de bois sairam muitas bandas", diz Rudá.

O próprio São João em si faz parte da história do forró, que passa pela exaltação do povo: "É a festa da chuva, do verde, do milho. Para celebrar a colheita, a fartura do interior".

Cortejo do Boi da Macuca integra atividades do festival na Fazenda Macuca Imagem: Nicole Rodrigues

Hora de celebrar. Se o forró é totalmente associado à festividade — mas, como explica Rudá, não se vê preso a sazonalidade do ciclo tradicional por ser apreciado o ano inteiro —, nomes como Luiz Gonzaga apareceram como a primeira grande expressão do gênero, ao formalizar a forma de ser forró, o triângulo, com a vivência do povo do Nordeste que fazia a festa.