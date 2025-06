Kendrick Lamar anuncia show em SP em setembro com CA7RIEL & Paco Amoroso

O rapper norte-americano Kendrick Lamar incluiu o Brasil na rota da Grand National Tour, sua nova turnê mundial. A apresentação única no país será realizada em 30 de setembro de 2025, no Allianz Parque, em São Paulo.

O espetáculo faz parte da etapa latino-americana da turnê, que inclui datas no México, Colômbia, Argentina e Chile. Os shows ocorrem em grandes estádios de futebol e contam com a participação do duo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso como atração de abertura em toda a região. A turnê é uma realização da Live Nation em parceria com a pgLang, coletivo criativo fundado pelo próprio artista.