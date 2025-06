Embate de toadas e cores: Parintins se aquece para seu maior espetáculo

Com o tempo, o festival passou a incorporar técnicas do Carnaval do Rio e de outras manifestações culturais. Fred Góes, que viveu fora do Estado, destaca: "É uma mistura de conhecimentos que retornam à ilha. Isso acaba projetando outros formatos de toadas, respeitando-se aquilo que a gente tinha lá atrás."

Isabelle Nogueira foi celebridade no evento do patrocinador do Festival de Parintins, em Manaus Imagem: Tiago Dias/UOL

Rossy, por sua vez, entrou ainda adolescente como ajudante de barracão. "Foi como pegar uma criança no meio do nada e soltar no parque da Disney. Foi uma imersão ao mundo que eu só via pela televisão e que despertou um mundo imaginário", resume. Ele fez alegorias também no Carnaval de Manaus, do Rio, e foi convidado para criar a abertura das Olímpiadas. "A questão alegórica potencializou muito esse espetáculo, apareceu na década de 1980 para cá."

Hoje, o festival olha para frente sem esquecer suas raízes. A figura da cunhã-poranga, por exemplo, antes chamada de Miss Boi, passou a adotar o termo indígena que significa "moça bonita". O nome carrega a valorização das culturas originárias que permeiam toda a festa.

"Os dois bois fizeram um compromisso de disputar apenas na arena. Fora de Parintins, estamos falando de cultura amazônica, de algo que precisa ser preservado", afirma Fred. "Mas daqui a pouco acaba nossa amizade", brinca, sobre a iminente entrada no Bumbódromo.

Em 2024, mais de 120 mil pessoas passaram por Parintins durante o festival — número que deve crescer cerca de 30% este ano. A infraestrutura, no entanto, segue desafiadora. O Bumbódromo já não comporta a demanda crescente.