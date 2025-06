BaianaSystem entre Oceania e BH: um passado que o futuro ainda não alcançou

Mesmo que a língua não faça essa conexão imediata, o fato de o show estar fincado em dois discos que falam de tempo, mundo, ancestralidade, povos e politica, traz uma proximidade que diz respeito a nós enquanto pessoas nesse momento tão particular no planeta.

O pensamento de Lélia González na voz de Zezé Motta, falando de "Amefrica Ladina" tem impacto, assim como Alice Carvalho recitando seu incrível texto de "Balacobaco", pela verdade presente nas interpretações e sobre o que elas falam.

BaianaSystem durante apresentação em Gold Coast, na Austrália Imagem: Máquina de Louco/Divulgação

A dança, os tambores, os riffs, as imagens e a comunicação verbal e corporal de Russo, com a dança de Elivan Conceição, que também dá vida aos personagens nessa experiência de troca que ainda é um show, nos faz acreditar ainda mais nesse poder de transformação da arte.

Sidney (Austrália) e Auckland (Nova Zelândia) parecem agora mais próximas ainda, como uma sequência de Ribeirão Preto a Belo Horizonte. Ainda uma escala no Chile, onde as cordilheiras em neve e a visita de Claudia Manzo à sua família nos reconectam com a sulamerica e a Pachamama, que tem sido também nossa oração.

E a gira continua a girar, o passado que formou nossa cultura se torna cada vez mais presente, necessário. Logo estaremos novamente na Europa, em outro giro do "Lundu Rock Show", e logo menos ainda estaremos a bordo do Navio Pirata, no mar de gente que nos conduz em nossa viagem.