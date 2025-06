Turá e Sensacional abrem festival de festivais 100% nacionais até setembro

Imagem: Foto: Reprodução/Instagram

Raul Seixas 80 ganha tributo no Circo Voador, Rio

O Circo Voador, no Rio, recebe no sábado o show tributo 'O Baú do Raul - Especial Raul 80 Anos', em homenagem ao legado de Raul Seixas. A apresentação reúne artistas como Frejat, Paulinho Moska, Ana Cañas (foto), BNegão, Emílio Dantas e Vivi Seixas, filha do cantor. O repertório revisita clássicos e lados B do 'Maluco Beleza', com direção musical de Rick Ferreira e participação de nomes da nova geração. A noite ainda conta com discotecagem do DJ Edinho. Os ingressos estão à venda na plataforma Eventim, com preços a partir de R$ 90.

Imagem: Rafael Strabelli/Divulgação

Bumbódromo de Parintins tem Pablo e Nattan

O cantor Pablo e o forrozeiro Nattan (foto) são as atrações principais da Festa dos Visitantes, que acontece amanhã, no Bumbódromo de Parintins, no Amazonas. Conhecido como 'Rei do Arrocha', Pablo sobe ao palco às 22h com sucessos como 'Fui Fiel' e 'Pecado de Amor'. À meia-noite, Nattan encerra a noite com hits como 'Comunicação Falhou' e 'Tem Cabaré Essa Noite'. Antes, a partir das 20h30, artistas dos bois Caprichoso e Garantido comandam o palco 360° com repertório de toadas tradicionais. Entrada mediante doação de alimentos não perecíveis.

Último fim de semana de São João reúne estrelas do forró em palcos do Nordeste