Maria Bethânia anuncia novo show: tudo sobre a turnê de 60 anos

Após a turnê com seu irmão Caetano Veloso rodar as capitais, Maria Bethânia anunciou na segunda-feira (23) um novo giro pelo Brasil. A partir de setembro, a artista de 79 anos recém-completados celebra os 60 anos de carreira no Rio de Janeiro (dias 6, 7, 13 e 14 de setembro), São Paulo (4, 5, 11 e 12 de outubro) e Salvador (15 de novembro). Outras praças devem ter suas datas divulgadas em breve.

Embora o repertório não tenha sido oficialmente revelado, o material de divulgação da turnê oferece indícios preciosos sobre o que pode ser ouvido nos palcos.

Ao evocar espetáculos históricos como 'Rosa dos Ventos' (1971) e 'A Cena Muda' (1974), a cantora sinaliza que essa nova série de shows irá resgatar a estética dramatúrgica que marcou sua trajetória, interligando músicas e textos em uma construção cênica densa.