Garoa, hits e forró: Campina Grande canta com Alceu Valença e sertanejo

Nem a chuva espantou o público que lotou o Parque do Povo no último fim de semana do São João de Campina Grande. Tanto no sábado (21) quanto no domingo (22), a programação seguiu firme mesmo sob garoa e chuviscos — e a música foi quem falou mais alto no "Maior São João do Mundo".

A grande atração do sábado foi Alceu Valença, que transformou o palco em uma verdadeira celebração da música nordestina.