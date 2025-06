Parada do Orgulho e Castro Festival agitam feriadão LGBT+ em São Paulo

Imagem: Divulgação

Midnight Generation estreia no Brasil

A banda mexicana traz a Tender Love World Tour ao Cine Joia, em São Paulo, no dia 9 de setembro, com realização da 30e. Com sonoridade influenciada pelo funk e disco, o grupo ganhou destaque na América Latina, abrindo shows de nomes como ZHU, Katy Perry, Chromeo e Polo & Pan. O projeto celebra o lançamento do álbum 'Tender Love' (2025). Ingressos pelo site da Eventim.

Imagem: Divulgação

Queremos! anuncia uma data extra de Jeff Mills

O DJ e produtor Jeff Mills fará uma apresentação extra do projeto Tomorrow Comes The Harvest em São Paulo, no dia 15 de outubro, na Casa Natura Musical. O novo show foi confirmado após a alta demanda pela primeira data. Considerado um dos maiores nomes da história do techno, o americano se une a Prabhu Edouard (tabla) e Jean-Phi Dary (teclados). Os ingressos estão à venda no site da Ticketmaster.

