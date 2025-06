O disco que Elis Regina sonhava gravar (e que nunca existiu)

Nos primeiros dias de 1982, semanas antes de sua morte, Elis Regina já articulava o repertório de um novo álbum de estúdio. Seria o primeiro projeto solo após o fim da histórica parceria com César Camargo Mariano, e sinalizava novos rumos para sua carreira.

A informação é do biógrafo de Elis, Julio Maria, no portal Jazzify. Baseado em documentos recentemente encontrados, listas de músicas e conversas com músicos próximos — como Natan Marques e o letrista Ronaldo Bastos —, o jornalista conseguiu mapear parte do repertório que Elis já havia pré-selecionado:

"Vida", de Chico Buarque, que ela ainda não havia gravado;