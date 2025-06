Ivete Sangalo anuncia turnê de samba e quer que o público 'sinta' o estilo

Ivete Sangalo anunciou sua nova turnê, chamada "99 apresenta: Ivete Clareou", com estreia marcada para 25 de outubro em São Paulo. O projeto, que passará por cinco capitais brasileiras, é uma homenagem ao samba, gênero que influenciou trajetória musical da baiana.

O que vai rolar

Além da capital paulista, a turnê tem apresentações confirmadas em Belo Horizonte (1º de novembro), Rio de Janeiro (22 de novembro), Salvador (30 de novembro) e Porto Alegre (13 de dezembro). Os ingressos estarão disponíveis a partir de 8 de julho pelo site da Ingresse.

O espetáculo terá um repertório que mescla clássicos do samba e canções autorais, proporcionando ao público uma experiência imersiva no gênero. O título do projeto faz referência à cantora Clara Nunes, cuja música "Conto de Areia" marcou a infância de Ivete.