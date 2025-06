De Simone Mendes ao público: São João de Campina Grande é memória viva

Para Luan Estilizado, que entrou na sequência de Simone, dessa vez com o projeto À Vontade - com Raí Saia Rodada e Zezo -, é uma emoção parecida. "O primeiro show de São João que fiz foi aqui. Nem teve cachê. Até hoje estou em todas as edições, desde quando comecei", diz o cantor que começou a carreira na banda Forró Estilizado.

O último final de semana encerrou com drones desenhando no céu o rosto de Luiz Gonzaga, e shows de Alok, Joelma, Barões da Pisadinha e Mastruz com Leite - o mesmo que marcou as memórias de Simone.

O 'maior' São João

O apego de artistas como Simone e Luan, que contaram com a festa para o seu desenvolvimento artístico, encontra eco em Campina Grande, onde a festa acontece em proporções monumentais há mais de 40 anos — a primeira edição foi em 1983, o que deu à festa o título de 'Maior São João do Mundo'.