Mesmo manjado, Deep Purple mostra em SP que ainda tem força e presença

Encerrando o segundo fim de semana do festival Best of Blues and Rock, que aconteceu no Parque Ibirapuera, em São Paulo, o Deep Purple não atingiu o nível de excelência que Alice Cooper estabeleceu na apresentação do dia anterior, mas também não fez feio. Levando em conta que a banda já tem quase seis décadas de carreira e que três de seus integrantes, pertencentes à fase clássica da banda, já estão próximos dos oitenta anos - quase sessenta fazendo rock pesado -, o que se assistiu neste domingo foi uma declaração de perseverança e amor à própria arte.

Claro que o fato de o vocalista Ian Gillan (que completa 80 em agosto), o baterista Ian Paice (que faz 77 no fim deste mês) e o baixista Roger Glover (80 anos em novembro) pertencerem a um período específico da banda faz com que eles acabem limitando seu repertório à fase de ouro da banda, entre 1969 e 1973, aquela que transformou um grupo de blues pesado com aspirações de rock progressivo em um dos pais do hard rock. Não fazia sentido tocar músicas da fase de prata do grupo (quando Glover saiu para a entrada de Glenn Hughes e Gillan vagou o grupo para a entrada de David Coverdale), mas isso acabou deixando o setlist longe de uma seleção dos melhores momentos da banda.

Velho conhecido dos brasileiros, o Deep Purple já tocou por aqui em diversas formações e estágios de seus integrantes. Vindo ao país desde 1991, fizeram mais de setenta shows em dezenas de cidades brasileiras, e sua presença constante no país parece diminuir sua importância. Mas, se em outros momentos já teve vocalistas com vozes em frangalhos e shows realizados em casas minúsculas em cidades do interior, neste domingo conseguiram mostrar que ainda mantêm sua dignidade, tocando para um público que lotava o parque Ibirapuera.