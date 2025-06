Em SP, Alice Cooper mostra ao vivo que é mais do que o pai do 'horrorshow'

E o papa do shock rock, mesmo com 77 anos de idade, mostrou desenvoltura e maestria à altura de sua majestade, intactas desde quando trouxe um dos primeiros shows grandes internacionais ao Brasil, em abril de 1974, quando, em tese, reuniu mais de 100 mil pessoas no Anhembi, em São Paulo, e outros tantos milhares no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Mais de meio século após aquelas apresentações históricas —e depois de outras vindas de Cooper para cá, inclusive com sua banda ao lado do ator Johnny Depp e de Joe Perry, do Aerosmith, os Hollywood Vampires—, o espetáculo de 2025 começou pontualmente às 20h30, quando uma cortina revelou o palco ornado por quatro molduras que pareciam espelhos medievais, mas funcionariam como telões ambientando cada nova canção.

Alice Cooper no Best of Blues and Rock Imagem: Van Campos/AgNews

No meio do palco, uma segunda cortina branca mostrava a capa de um jornal anunciando que Alice Cooper havia sido banido no Brasil, com sua clássica maquiagem nos olhos estampada na foto do veículo, que ainda anunciava o julgamento por seus "feitos contra a humanidade", enquanto uma montagem mostrando páginas de revistas e jornais de diferentes épocas, sempre horrorizadas com o artista, aparecia nos telões.

A banda cerca o tecido impresso como a capa de jornal quando um holofote o ilumina por trás, revelando a silhueta de Alice Cooper (de fraque e cartola) para delírio do público. Um locutor pergunta como ele se declara em relação aos crimes que ele está sendo acusado, no que ele responde: "Culpado!", rasgando o tecido com uma espada e encarando pela primeira vez o público.