'País do forró': São João em Aracaju tem quadrilhas e astros do arrocha

No ano de 2024, as chamadas 'Terças do Arrocha' surpreendeu à todos como o maior público de todo o período, com registro do maior engarrafamento que a cidade vivenciou -- absoluto sucesso de público para assistir os ídolos 100% sergipanos.



Para este ano, o TOCA traz especialmente algumas das figuras interessantes dessa grade junina, Xand Avião, Avine Vinny, Jonas Esticado e as estrelas da noite do Arrocha 2025 Raquel dos teclados, Silvano Sales, Heitor Costa e Devinho Novais.

Veja a programação:

13/06 - Sexta-feira

Cintura Fina

Ranniery Gomes

Gustavo Mioto

Israel e Rodolfo

Nos intervalos: Dudu Moral



14/06 - Sábado

Ygor Raniere

Ávine Vinny

Matheus Fernandes

Guilherme Dantas

Nos intervalos: Corisko do Trovão



15/06 - Domingo

Brasas do Forró

Ramon e Randinho

Jonas Esticado

Nos intervalos: Franquinho Vaqueiro



17/06 - Terça-feira

Raquel dos Teclados

Silvano Sales

Heitor Costa

Devinho Novaes

Nos intervalos: Alysson Lima



18/06 - Quarta-feira

Skama de Peixe

Batista Lima

Mastruz com Leite

Tuka Veloz

Nos intervalos: Alma Gêmea

19/06 - Quinta-feira

Vitória Freitas

Márcia Fellipe

Taty Girl

Nos intervalos: Vanessa Porto



20/06 - Sexta-feira

Erivaldo de Carira

Jorge de Altinho

Santanna, o Cantador

Geraldo Azevedo

Nos intervalos: Joba



21/06 - Sábado

Leonne O Nobre

Samyra Show

Zezé Di Camargo

Flor de Maracujá

Nos intervalos: Thais Nogueira



22/06 - Domingo

Marcelo Balla

Nuzio Medeiros

Tierry Freitas

Fabiano Guimarães

Nos intervalos: Chirles Trindade

23/06 - Segunda-feira

Zé Luis Vaqueiro

Alcymar Monteiro

Leonardo

Zueirões do Forró

Nos intervalos: Igor Ativado

24/06 - Terça-feira

Lourinho do Acordeon

Rey Vaqueiro

Murilo Huff

Mano Walter

Nos intervalos: Banda Forró 10



25/06 - Quarta-feira

Xote Baião

Amado Batista

Bruno e Marrone

João Lacerda

Nos intervalos: Geninho Batalha