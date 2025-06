'Criamos tecnologia que remove fraude de músicas por IA', diz CEO da Deezer

Segundo ele, o foco da plataforma é do que é 100% IA e fraude: "O resto é ferramenta de criação. Os artistas têm sido muito mais eficientes nos últimos anos e acreditamos que é algo positivo. A quantidade de músicas em nosso catálogo aumenta a cada semana. Foi de 150 mil três anos atrás para um milhão por semana agora. Para nós é incrível".

O francês diz que as empresas donas da IA querem que elas sejam treinadas sem qualquer tipo de pagamento: "Na minha opinião [isso] não deve acontecer, é errado. Acreditamos que a IA generativa é uma solução incrível, porque está treinando muito conteúdo, não é só música. (...) Mas se não compensarem o conteúdo, o conteúdo morrerá, então eles matariam o próprio negócio".

Para nós [da Deezer] é algo óbvio, que devemos implementar — e estamos falando de música, pois é nosso assunto. Mas devemos encontrar uma solução. (...) As ferramentas de IA generativa que treinam com conteúdo devem encontrar uma forma de compensar as pessoas que criam o conteúdo. Alexis Lanternier

Com forte presença no mercado brasileiro, o país é peça chave para a plataforma: "O Brasil é o segundo maior mercado para a Deezer. Temos uma equipe incrível e talentosa no Brasil — e temos equipe em apenas três países. Então, é um mercado importante. (...) É importante para o povo do Brasil dar play por outro ângulo, estamos 100% focados na música, essa é uma grande diferença".