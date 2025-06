Jazz e blues grátis: Paraty reúne Randy Brecker, Mike Stern e Amaro Freitas

Entre sexta (13) e domingo (15), Paraty (RJ) recebe a 15ª edição do Bourbon Festival, evento que transforma o Centro Histórico em um grande palco a céu aberto.

Com entrada gratuita, o festival reúne artistas nacionais e internacionais do jazz, blues, soul e R&B, consolidando-se como um dos principais eventos desses estilos do país.

Destaques

Randy Brecker & Ada Rovatti com Leo Susi Trio

O trompetista norte-americano, oito vezes vencedor do Grammy, se une à saxofonista italiana e ao trio brasileiro para uma homenagem ao icônico Brecker Brothers.