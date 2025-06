Tiago Iorc, Gloria Groove e mais shows temáticos para o Dia dos Namorados

TEM +

Imagem: Bella Pinheiro

Paulo Ricardo inicia turnê de 40 anos de estrada

Paulo Ricardo inicia sua turnê comemorativa 'Paulo Ricardo XL' nesta sexta, no Teatro Bradesco, em São Paulo. O espetáculo revisita quatro décadas de carreira, incluindo sucessos do RPM como 'Louras Geladas' e 'Alvorada Voraz', além de faixas solo como 'O Verso'. A turnê seguirá por diversas cidades do Brasil, com apresentações confirmadas no Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba.

Imagem: Rogério Von Kruger / Divulgação

Interlagos Autos 2025 rola até domingo

O Festival Interlagos Autos 2025 acontece entre sexta e domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. O evento reúne test drives, exposições de veículos clássicos e modernos, além de atrações interativas para o público. A programação musical inclui IZA e Seu Jorge na sexta, Maiara & Maraísa e Fred & Fabrício no sábado, e Ferrugem e Diogo Nogueira (foto) no domingo. Ingressos a partir de R$ 107.

Imagem: Divulgação

Alice Cooper e Deep Purple no Ibirapuera

O Best of Blues and Rock 2025 retorna para seu segundo fim de semana no parque Ibirapuera, em São Paulo. No sábado, o festival recebe Alice Cooper (foto), Black Pantera, Larissa Liveir e Marcão Britto & Thiago Castanho, que apresentam clássicos do Charlie Brown Jr. No domingo, o evento encerra com Deep Purple, Judith Hill e Hurricanes, trazendo uma mistura de rock clássico e soul.