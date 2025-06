Brian Wilson, dos Beach Boys, levou música pop ao patamar de excelência

Por mais que se mantivesse como principal compositor do grupo mesmo nos anos seguintes, ele perdeu sua liderança no clássico racha com o primo Mike Love, que conseguiu pegar as rédeas do grupo e mantê-lo popular inclusive na década seguinte, quando disputava popularidade com novos titãs de popularidade, como Led Zeppelin, Pink Floyd e Crosby Stills Nash & Young.

A morte de seu pai em 1973 fez Brian tornar-se ainda mais recluso, usando drogas compulsivamente e mal saindo de casa, sempre de pijama. Voltou a fazer música no meio daquela década, mas já estava mentalmente avariado e ainda viciado em álcool e substâncias ilícitas, o que levaram a uma segunda intervenção no início dos anos 1980.

Brian Wilson em show em 2022 Imagem: Scott Dudelson/Getty Images

Tentou retomar sua carreira solo em diferentes momentos depois disso, sempre em litígio legal com os irmãos - e especialmente com Mike Love -, o que o fez seguir uma carreira paralela à de sua banda. Reconciliou-se com o estúdio e a estrada já neste século, quando conseguiu finalizar o disco que idealizava para 1967 como seu disco solo, que o trouxe para o Brasil pela única vez, no saudoso festival Tim Festival, em 2004.

Desde então conseguiu manter-se estável e as gerações seguintes, que passaram a reverenciar a hoje considerada fase clássica dos Beach Boys, o saudaram como um dos grandes nomes da época mágica que foram os anos 60, seus shows quase sempre transformados em parques temáticos dedicados à nostalgia daquele período.

Livros, filmes e discos-tributos foram lançados, reforçando sua importância, que ainda é celebrada, mesmo quase sessenta anos depois de seu auge - dois bons exemplos são o filme "Love & Mercy", de 2014, lançado no Brasil como "The Beach Boys: Uma História de Sucesso", com Paul Dano e John Cusack vivendo Wilson em dois momentos de sua carreira; e o documentário "The Beach Boys", lançado no ano passado pelo canal de streaming Disney+, que apesar de ser chapa branca (por ser um filme oficial), conta bem a história de Brian e do grupo.