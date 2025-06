SXSW London põe inteligência artificial em questão e aponta tendências

Nesta edição, o Brasil não contou com showcases musicais ou palestrantes de destaque na programação oficial, evidenciando um espaço ainda a ser ocupado em Londres. Apesar disso, o interesse do setor foi visível: profissionais da AFROPUNK, Rock The Mountain, Carvalheira, Sympla, Deezer Brasil, ABMI, além das equipes do UOL Para Marcas e do TOCA UOL, marcaram presença e acompanharam de perto as discussões e experiências.

A cena musical local também se destacou. O SXSW London foi vitrine para o neo soul britânico, com artistas como NAO, Sasha Keable, Demae, Lizzie Berchie, Ego Ella May e Tawiah, além de nomes de peso do hip hop, como Ryan De La Cruz, Loyle Carner e a aclamada Little Simz, que lançou seu sexto álbum, Lotus, durante o festival.

E Londres não parou. Paralelamente ao SXSW, a cidade recebeu outros eventos de peso —entre eles os primeiros shows da turnê europeia de Beyoncé com Cowboy Carter, o LIDO Festival, com apresentações de Air (França), 57 Soul (Palestina) e uma performance histórica do Massive Attack, que assumiu um forte posicionamento político com a mensagem #FreePalestine. Outro evento relevante foi o Earth Fest, que discute sustentabilidade e música, também acompanhado pelo TOCA UOL.

O posicionamento político, inclusive, marcou o SXSW London. A pauta #FreePalestine esteve presente em falas, painéis, projeções, performances e declarações públicas —refletindo a força do debate político-cultural na capital britânica.