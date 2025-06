Mais de 40 shows em 30 dias: a maratona de uma banda de forró no São João

O São João segue como uma das temporadas mais intensas e estratégicas para artistas populares no Brasil. As festas que tomam os Estados, em especial na regiâo Nordeste, movimenta milhões de pessoas e estrutura uma verdadeira rota de shows para bandas de forró e outros gêneros ligados à música regional.

Para artistas como o grupo Seu Desejo, que ganhou destaque recente com a faixa "Beijos, Blues e Poesia" em 2024 - premiado no TikTok Awards 2024 como "Hit do Ano" —, a temporada junina representa não só uma tradição cultural, mas também um ponto alto no ano em termos de exposição e demanda.

Para aproveitar a vitrine, a banda que surgiu em Petrolina, em Pernambuco, segue no ritmo de uma quadrilha sem fim: serão mais de 40 apresentações em 30 dias, passando por estados como Pernambuco, Paraíba, Bahia e Ceará.