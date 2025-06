Massive Attack no LIDO Fest: Manifesto Sonoro Contra o Capitalismo Global

Air, no C6 Fest, em São Paulo Imagem: Divulgação

O destaque da noite ficou por conta do Massive Attack. Com um setlist que incluiu clássicos como "Teardrop", "Angel" e "Unfinished Sympathy", a banda incorporou visuais provocativos que criticavam a desinformação e destacavam questões sociais e políticas. Durante "Safe From Harm", foram exibidas estatísticas sobre vítimas civis palestinas e investimentos britânicos em armamentos, reforçando o posicionamento político do grupo. O foco é direto, reto, urgente: fim da ocupação e do massacre no território palestino ocupado -- Free Palestine!



O show do Massive Attack no LIDO Festival contou com participações especiais que ampliaram ainda mais sua potência emocional e política. Elizabeth Fraser, ex-vocalista do Cocteau Twins, emprestou sua voz etérea a faixas como "Black Milk", "Song to the Siren" (cover de Tim Buckley) e "Teardrop", proporcionando momentos de profunda introspecção. Horace Andy, colaborador de longa data da banda, brilhou em "Girl I Love You" e "Angel", trazendo sua distinta sonoridade reggae para o palco. Deborah Miller emocionou o público com suas interpretações poderosas de "Safe From Harm" e "Unfinished Sympathy", reforçando as mensagens sociais das músicas. Além disso, Yasiin Bey (também conhecido como Mos Def) se juntou à banda para uma performance impactante de "I Against I", apresentada ao vivo pela primeira vez desde 2018, adicionando uma camada extra de urgência política ao espetáculo.

O LIDO Festival demonstrou que é possível unir música, consciência política e sustentabilidade em um único evento, proporcionando arte e engajamento para um público de dezenas de milhares de pessoas.

Próximas Datas do LIDO Festival 2025

O LIDO Festival continua com mais três dias de programação no próximo fim de semana, todos no Victoria Park, Londres: