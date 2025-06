Forró, sertanejo e rap agitam os 38 dias do São João de Campina Grande

O São João de Campina Grande celebra sua edição de 2025 com uma maratona de 38 dias de festa, cinco a mais do que no ano passado.

A programação na cidade paraibana, que começou em 30 de maio e vai até 6 de julho, reúne nomes diversos da música como Jorge e Mateus, Pedro Sampaio (com participação de Anitta), Joelma, Alceu Valença, Simone Mendes, Henrique e Juliano, Fagner e Sorriso Maroto no Parque do Povo, coração do evento.

Em 2024, quase 3 milhões de pessoas passaram pela festa, e a expectativa da prefeitura é superar esse número com a programação ampliada e ainda mais diversa.