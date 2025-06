Safadão, Léo Santana e polo dedicado ao forró animam São João de Caruaru

A festa de São João de Caruaru 2025, no agreste pernambucano, já começou e promete um junho diverso musicalmente.

O Pátio de Eventos Luiz Gonzaga, principal palco da festa, já recebeu, no último sábado (31), Ivete Sangalo e Solange Almeida, e se prepara para uma maratona de shows.



Ainda se apresentam, no decorrer de junho, Elba Ramalho, Pablo, Wesley Safadão, João Gomes, Zé Vaqueiro, Bruno & Marrone, Xand Avião, Matheus & Kauan, entre outros.

A cidade, conhecida como a "capital do forró", contará ainda com um polo 100% dedicado ao gênero arrasta-pé. No Alto do Moura, o público poderá conferir artistas como Trio Nordestino, Santanna, O Cantador, Brasas do Forró e Petrúcio Amorim. Já no Polo Azulão, a programação inclui Caju & Castanha, Quinteto Violado, Silvério Pessoa e Filhos de Gandhy.