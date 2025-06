Rubel lança disco composto após cirurgia no coração: 'Urgência de viver'

Produzido pelo próprio artista, com arranjos orquestrais de Henrique Albino e a participação de Arthur Verocai em "Reckoner", cover de Radiohead, "Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?" é um disco no qual Rubel se volta com muita atenção ao violão, instrumento que o consagrou no início da carreira.

"A alma desse disco é o violão. Nesse sentido, é um irmão do 'Pearl' [seu primeiro disco, de 2015]", comenta.

Seu disco anterior, "AS PALAVRAS, VOL. 1 & 2" (2023), foi um álbum duplo, repleto de convidados, que explorava linguagens até então inéditas em sua obra, como o forró ou pagode. Depois disso, o artista conta que sentiu necessidade de voltar ao lar, literal e metaforicamente.

Imagem: Henrique Barreto/Divulgação

"No 'AS PALAVRAS' (2023), não gravei nenhum violão. Meu violão amadureceu muito nesse período e eu sentia que não tinha mostrado isso ainda", comenta.

"O processo do 'AS PALAVRAS' foi muito intenso, durou 5 anos, partiu de uma pesquisa muito extensa na cultura brasileira, me obriguei a sair da zona de conforto para explorar novos territórios. E foi muito incrível, mas o passo natural seguinte foi voltar para um lugar mais familiar, tendo essa bagagem nova que adquiri", explica.