Com Liniker na Europa, Zeca Pagodinho brilha no Prêmio da Música Brasileira

A 32ª edição do Prêmio BTG Pactual da Música Brasileira ocorreu na noite desta quarta-feira (4) no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Zeca Pagodinho e Liniker foram os mais premiados do evento, que teve ausência da cantora devido sua turnê na Europa.

Como foi a premiação

Apresentado por Nanda Costa e Fabrício Boliveira, a premiação teve abertura especial de Lima Duarte, que fez 95 anos em março. Evento homenageou a dupla Chitãozinho & Xororó.

Artistas de diferentes gêneros fizeram interpretações inéditas de clássicos dos sertanejos — que encerraram a cerimônia com o hino "Evidências". Dentre eles: Junior, Os Garotin, Sandy, Paula Fernandes, Tiago Iorc e João Gomes.