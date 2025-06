Emo Vive: Anberlin celebra amizade com Fresno e volta ao Brasil em festival

Nunca leve uma amizade pro pessoal

O Anberlin escolheu comemorar os 20 anos de "Never Take Friendship Personal" nesta passagem pelo país. O disco ganhou uma cara mais moderna e foi regravado com nova a formação, que agora conta com Matty Mullins (Memphis May Fire) nos vocais, enquanto o original, Stephen Christian, está em um hiato, longe dos palcos.

"A gente vem tocando o 'Nevertake' nos Estados Unidos, então foi uma junção do que a gente e a produtora do Brasil queríamos. É um bom momento pra celebrar esse disco, são 20 anos, e é muito legal ver que ele passou no teste do tempo e as pessoas ainda gostam tanto dele. A gente ficou muito feliz com o resultado dessas regravações. Hoje a tecnologia está bem além do que tínhamos, então gostamos de ver como ele ficaria numa versão nova", explicou o baterista.

Imagem: Divulgação

Perguntado sobre a cena efervescente do emo, Young diz que não vê só o público antigo nos shows, mas gente mais nova. "Temos visto como a cena daí está forte, com os festivais até em estádios. É muito legal ver uma nova galera curtindo e as pessoas que acompanham as bandas desde antes também."

Young põe na conta de Lucas Silveira e a Fresno a ligação com o Brasil. "A gente conhece bem a cena do Brasil, inclusive só fomos para o Brasil por causa da Fresno. A gente tem um carinho especial por eles e somos muito agradecidos".