Do rap ao emo: festivais alternativos ocupam palcos de 4 cidades do Brasil

Best of Blues and Rock leva Dave Matthews Band ao Ibirapuera

O festival acontece no sábado e no domingo no parque Ibirapuera, reunindo grandes nomes do rock. No primeiro dia, o público poderá curtir Dave Matthews Band (foto), Richard Ashcroft, Vitor Kley e Cachorro Grande. No domingo, a programação traz, além dos headliners gringos, Barão Vermelho e Paula Lima cantando Rita Lee.

