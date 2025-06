Compositora de Iza e Luísa Sonza, KING Saints critica e faz dançar no pop

Com letras sinceras e ácidas que "desenham" o privilégio branco na sociedade, King continua compondo para pessoas brancas: "Fiz [trabalhos] e faço. E eu acho que pessoas brancas que se sentiram incomodadas (...) realmente, muito provavelmente, essa pessoa vai me chamar pra trabalhar com ela. Então, as pessoas com quem eu trabalho, principalmente no momento em que eu me encontro como compositora, pessoas brancas com quem eu colaboro, quem me contratam são eles, sabe?".

Ela lembra que geralmente é a única pessoa negra em espaços de trabalho no mundo da música: "Isso é o que mais me incomoda. Mais do que trabalhar com pessoas brancas, negras, asiáticas. Isso é zero incômodo".

"A ideia da construção da música foi desenhar o óbvio. Quando eu falei assim 'vamos desenhar o que que acontece aqui, ó, pra não dizer que não sabe que isso aqui existe'. A ideia primordial era isso: 'você ainda tem alguma dúvida, tá aqui'. Isso aqui é só mais uma contribuição de algo", explica.

A gente está aqui para realmente trabalhar junto. O que me incomoda é ser uma única pessoa, uma única figura [negra]. Isso é uma coisa que eu acho gritante, que me incomoda. Eu faço um trabalho mínimo de formiguinha, junto com muitas pessoas que também fazem muitos movimentos, para a gente sempre tentar mudar. King Saints

KING Saints une rap com pop em seu primeiro disco, que ganha agora versão deluxe Imagem: Divulgação

Trabalhos reconhecidos na gringa

Nomeada ao Grammy Latino por discos como 'Doce 22' de Luísa Sonza, e 'Afrodhit', de Iza, King avalia que os dois trabalhos são distintos: "São pessoas que estão aí, são mulheres que estão na batalha e ocupando espaços, cada uma no seu papel ali, e eu acho que é isso, eu acho que eu sou mais uma figura a contribuir nesse grande trabalho".