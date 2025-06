Rio2C: população mais velha, IA, inovação e os desafios da música no futuro

Estar no Rio2C é como acessar várias janelas abertas para o agora e o futuro. Na edição de 2025, que trouxe como tema "The Edge of Perfection", decidi fazer mais do que apenas acompanhar os paineis dedicados ao mercado da música —resolvi conectar os pontos.

A expressão, aliás, estava presente nas peças gráficas espalhadas pela Cidade das Artes e sintetizou bem a experiência que eu procurava: não apenas ouvir sobre música, mas entender como ela dialoga com os futuros, com a tecnologia e, sobretudo, com as pessoas.

A música teve presença significativa no evento, com três salas dedicadas —Soundbeats, Soundbeats II e III—, além de ocupações em palcos principais com artistas como Lulu Santos, Xande de Pilares, MC Carol, Valeska Popozuda, Xamã, MC Daniel e Duquesa, entre outros. Também houve showcases e shows que encerravam a programação diária, celebrando a diversidade da música brasileira.