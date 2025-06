Paralamas revela fórmula do sucesso de quatro décadas em show de 2,5 horas

Com uma sonoridade que mistura rock, reggae e influências latinas, o trio desfilou 33 hits ao longo de 2 horas e meia. A festa começou com "Vital e sua Moto" e "Cinema Mudo".

O baixista Bi Ribeiro no show que festeja os 40 anos dos Paralamas do Sucesso, no sábado (31), em São Paulo Imagem: Tomzé Fonseca/Agnews

A linha do tempo não linear do show permitiu que o público viajasse entre diferentes fases da banda. O lado mais roqueiro e crítico social brilhou em "Selvagem", "O Beco" e "O Calibre". Já os clássicos "Meu Erro", "Lanterna dos Afogados", "A Novidade", "Melô do Marinheiro", "Caleidoscópio" e "Óculos" resgataram momentos icônicos.

O repertório também teve espaço para hits dançantes como "Alagados", "Loirinha Bombril", "Ela Disse Adeus", "Uma Brasileira" e "Sossego". Para os mais românticos, o Allianz brilhou com "Aonde Quer Que Eu Vá", "Seguindo Estrelas", "Tendo a Lua", "La Bella Luna", "Quase um Segundo", "Romance Ideal" e "Lanterna dos Afogados", criando um dos momentos mais emocionantes da noite.

"Sem palavras, rapaziada", disse Herbert. Ele estava emocionado ao ver o estádio iluminado como um céu estrelado.

O grand finale

O encerramento apoteótico contou com Dado Villa-Lobos e André Frateschi se juntando aos Paralamas para "Que País É Esse" e "Should I Stay or Should I Go", do The Clash. "Um ponto de exclamação nesta noite mágica", definiu Herbert.