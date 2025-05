Jards Macalé e Kiko Dinucci encontram seus violões em show histórico em SP

Essa é também a temática do paulista Kiko Dinucci, 47, cuja carreira prolífica inclui seus discos solo, seu trabalho com o trio Metá Metá (ao lado de Juçara Marçal e Thiago França), sua parceria com Douglas Germano e a produção de discos clássicos deste século. Kiko começou sua trajetória em bandas punk de Guarulhos e, aos poucos, foi descobrindo a música brasileira clássica.

Partiu primeiro do samba, para depois abraçar os desajustados de nosso panteão, como Itamar Assumpção, Luiz Melodia, Jorge Mautner e, claro, o próprio Jards, que ele perseguia como fã na adolescência nos anos 1990, atravessando São Paulo para assistir aos shows do futuro parceiro—quase sempre com pouquíssimas pessoas na plateia.

O cenário foi completamente oposto nas apresentações de quinta e sexta-feira, quando os dois se encontraram novamente no palco, sem nenhum outro músico ao lado. Sentados frente a frente, com seus violões no colo, conduziram o público a um transe brusco, rítmico e torto, como seus toques no instrumento.

Jards Macalé dividiu o palco com Kiko Dinucci em dois shows no Sesc Pompeia, em São Paulo Imagem: Divulgação

O espetáculo começou com um clássico do primeiro disco de Jards, sempre presente nos shows do Metá Metá: Let's Play That. Seus violões já se encontravam como um acidente de trânsito planejado, engalfinhando riffs, levadas, melodias e síncopes até tornarem-se irreconhecíveis—de tão semelhantes. Jards, um pouco mais melódico em suas frases musicais, contrastava com Kiko, mais frenético por sua natureza de guitarrista. Um ótimo ponto de partida para a noite.

A partir daí, desviaram para Nelson Cavaquinho, colocando-o no mesmo panteão do violão que Dorival Caymmi e João Gilberto, mas sob a literal Luz Negra (canção que escolheram tocar) —essa luz que tanto paira sobre as carreiras de Kiko e Jards.