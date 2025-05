Hozier solta o cabelo e canta música pedida pelo público em São Paulo

Carismático, conversou com os fãs em português, apresentou sua banda três vezes — animando a plateia, que chamava os integrantes de lindos —, sorriu e brincou. Nem parecia o homem reservado da entrevista.

Seu álbum mais recente traz inspirações de "O Inferno de Dante", de Dante Alighieri. Embora ame o contato direto com o público apaixonado por sua arte, Hozier admite que os altos e baixos da carreira se intensificam na estrada.

"Claro que não é um inferno no sentido literal. Mas a turnê é uma experiência de extremos. É onde vivo meus maiores êxtases e também os momentos mais difíceis. Nunca estive tão cansado. Mas, sem dúvida, os bons momentos superam os desafios", afirma.

O cansaço, no entanto, desaparece quando o público grita desesperadamente por "First Time" -- que nem estava no setlist -- e é atendido.

E essa não foi a única surpresa da noite. No primeiro bis, Hozier reapareceu no meio do público, em um pequeno palco montado no centro da pista do Espaço Unimed. De lá, agradeceu a presença de todos em seu primeiro show solo no país e cantou "Cherry Wine" e "Unknown / Nth".

A segunda fala sobre um amor que não resistiu à distância. Reservado quanto à vida pessoal, o cantor admite que há traços de suas histórias nas composições.

"Não trato minhas músicas como um diário, mas elas são muito pessoais para mim. Escrever é uma forma divertida de explorar minhas vivências, usando analogias e mitologia, por exemplo", diz.