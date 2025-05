Com barulho e política, Kim Gordon mantém vivo espírito do festival Popload

E assim foi. Kim, aos 72 anos, manteve a pose de diva, se limitou a agradecer timidamente os aplausos, enquanto passava o cabo da guitarra no instrumento, em "Cookie Butter", ou rolava no chão ao som em "Hungry Baby".

Kim Gordon veste camiseta com golfo do México estampado no festival Popload, no sábado (31), em São Paulo Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

Seu visual minimalista —óculos escuro, meia arrastão e uma camiseta com os dizeres "Golfo do México"— carrega a porção política da artista. Em entrevista ao TOCA, no início do ano, ela comentou que não estava ouvindo música nova porque a política estava tomando toda a atenção dela. "Está bem difícil por aqui."

Kim Gordon se apresenta no Popload 2025 Imagem: Rodrigo Gianesi/UOL

O show é baseado em seus dois álbuns solos, "No Home Record" e "The Collective" —este último, em colaboração com o produtor Justin Raisen, soou mais orgânico no palco. Sem espaço para sua antiga banda. Mas ninguém reclamou.