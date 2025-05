Após 7 anos, Negra Li volta com novo álbum: 'Tive autonomia e liberdade'

Identidade valorizada para celebrar 30 anos de carreira

A artista reflete sobre a própria identidade e momento atual: "Esse disco, ele traz tudo que é meu, tudo que sou eu. Muita raiz, muito africanismo, muita identidade, muita verdade dentro desse disco, muitos assuntos politizados também, que eu acho muito importante, porque, afinal de contas, nós estamos vivendo em épocas difíceis e que a gente acreditou por um tempo que estava tudo melhorado, que estava tudo bem, mas a gente sabe que não está."

"Tem afrobeat, que é uma coisa que eu gosto muito, que é o tipo de música que eu vou logo ouvir", conta dizendo que precisava dessa sonoridade para completar o disco.

Trazendo empoderamento feminino nas canções com Liniker e Gloria Groove, Negra Li diz estar feliz com o resultado: "[Nele tem] tudo o que eu queria dizer, está bem sincero, está bem eu, tá muito Negra Li. Então, eu estou muito feliz".

Do álbum, saíram três clipes: de 'Black Money', 'Fake' — ambas já lançadas — e o terceiro 'Olha O Menino 2.0'. Este último é uma colaboração com Djonga: "É uma versão da música 'Olha o Menino' que eu lancei em 2004, que o Helião escreveu e que tivemos a ideia de fazer a continuação dessa história. O que aconteceu com esse menino? Quem que pode ser esse menino? Quantos anos tinha esse menino em 2004? Então a gente pesquisou. Djonga foi o primeiro nome. Quando eu vi que ele tinha 10 anos de 2004, eu falei: 'é ele'".