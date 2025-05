Melódico e agressivo: Miss May I celebra seus 15 anos de metalcore em SP

Depois de 13 anos longe do Brasil, os norte-americanos do Miss May I voltaram para um único show. Na noite de quinta-feira (29), no City Lights, em São Paulo, a banda trouxe seu combo de agressividade e melodia para uma casa cheia, mostrando que a fórmula do metalcore ainda não se desgastou — pelo contrário, vem conquistando mais fãs.

Vindo do estado americano de Ohio, o Miss May I começou no Brasil sua comemoração de 15 anos do primeiro disco, "Apologies Are for the Weak". Depois de muito tempo com uma formação estável, o quinteto virou quarteto. A dupla de guitarristas original deu lugar a um só: Elisha Mullins. A velha guarda do grupo tem o vocalista Levi Benton, o baixista e vocalista Ryan Neff e o baterista Jerod Boyd.

A noite fria em São Paulo foi agressiva. Os brasileiros do Into the Void e da John Wayne aqueceram o público, que encheu a casa desde cedo. Às 21h, o Miss May I entrou no palco com um de seus clássicos - que podia até ser melhor posicionado fechando a noite: "Hey Mister".