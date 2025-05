Do samba à moda de viola: Sala São Paulo abre portas para ritmos populares

O TOCA acompanhou os ensaios da dupla, um dia antes da estreia. Almirzinho Serra trouxe um pedacinho do Morro do Salgueiro para a Sala São Paulo e exaltou a importância do ritmo mais popular do Brasil quebrar barreiras.

"Estar aqui é motivo de grande satisfação da comunidade do Salgueiro, minha família inteira e meu saudoso pai", disse. "A gente tá cantando samba, trazendo esse som para a Sala São Paulo. É satisfatório ver aonde o nosso samba tá chegando", completou.

Aos 76 anos, Jorge Aragão não escondeu a ansiedade em tocar seus hits como "Vou Festejar" e "Malandro" no berço da música clássica na capital paulista:

Parece meio lúdico. Parece até que não estou no lugar certo, sabe?

Depois do samba, a moda de viola marcará presença neste sábado (31) com apresentação de Gabriel Sater e Sá & Guarabyra.

"É um templo da música, um local sagrado. É a realização de um sonho de longa data", revelou Gabriel Sater. "Quando unimos sentimentos que vêm de lugares diferentes do país, que traz um pouco do folk brasileiro, sertanejo raiz, e a viola pantaneira é o Brasil em sua riqueza máxima", completou.