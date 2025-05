Paralamas do Sucesso fazem 'super show' em SP; assinante UOL tem desconto

Os Paralamas do Sucesso celebram 40 anos de carreira em turnê pelo Brasil. O primeiro deles já é no próximo sábado (31), no Allianz Parque, em São Paulo. Assinante UOL tem 40% de desconto no show.



O que aconteceu

Grupo faz série de grandes shows em turnê. O primeiro deles em um estádio, neste sábado (31), no Allianz Parque, em São Paulo. Depois tem Rio de Janeiro (07/06), Porto Alegre (28/07) e Belo Horizonte (30/08).