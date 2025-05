Atração do Popload, St. Vincent volta ao Brasil com pop direto e devastador

O que ela disse?

TOCA - Você já lançou vários discos. No show do Brasil vai tocar as músicas de todas as suas fases?

St. Vincent - Tenho uma ideia geral do setlist, até porque, ao montar o show do "All Born Screaming", revisitei meu catálogo para escolher as músicas que ajudam a contar a história que quero apresentar. Tenho um roteiro, mas as coisas mudam de noite para noite, e temos incluído algumas músicas novas. Está sendo muito divertido.

Seus álbuns sempre surpreendem e são musicalmente ricos. Antes de entrar em estúdio para o novo disco, você já tinha um conceito definido?

Acho que? Música é uma coisa esperta, e às vezes ela mesma te diz o que fazer. Você pode até ter grandes ideias sobre como tudo vai ser, mas, no processo, precisa ser flexível, experimentar, tentar coisas diferentes. No fim, a música te mostra como ela quer ser, e o seu trabalho é não atrapalhar esse caminho. Escrevo sobre o que estou vivendo, tentando entender emocionalmente o que está acontecendo, não de forma literal. Cada disco acaba sendo um retrato de dois ou três anos da minha vida.

Foi uma surpresa ganhar o Grammy com esse álbum?