Popload Festival retorna após dois anos e pela 1ª vez no parque Ibirapuera

Horários e estrutura

Os portões serão abertos às 11h, e os shows acontecerão no palco Heineken, com a seguinte programação:

11h30 - 12h: Exclusive Os Cabides

12h30 - 13h10: Tássia Reis

13h40 - 14h30: The Lemon Twigs

15h - 15h50: Terno Rei & Samuel Rosa

16h20 - 17h10: Kim Gordon

17h40 - 18h40: Laufey

19h10 - 20h10: St. Vincent

20h40 - 22h: Norah Jones

Ingressos à venda pelo site da Tickets for Fun.

Imagem: Camila Cara/Divulgação

Irlandês Hozier passa pelo Brasil com shows em São Paulo e no Rio

O cantor e compositor irlandês Hozier retorna ao Brasil com sua turnê Unreal Unearth Tour, trazendo apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro. O primeiro show acontece nesta sexta-feira (30), no Espaço Unimed, em São Paulo. Os portões abrem às 19h, e o espetáculo começa às 21h, com Gigi Perez como convidada especial. No domingo (2), Hozier se apresenta no Qualistage, no Rio, com os mesmos horários de abertura e início do show. Os ingressos estão disponíveis na Ticketmaster Brasil e custam a partir de R$ 640 (em SP) e de R$ 540 (no Rio).