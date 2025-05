'Eles amam banda política e pelada': Teto Preto leva pop radical à Europa

Esteticamente, elementos da cultura pop, como as coreografias do corpo de baile, chegaram dialogando com a lírica radical do projeto, cujas letras denunciam diversas violências típicas do mundo contemporâneo. Na esquina entre o punk e o voguing, o techno e o piseiro, Teto Preto mostra-se propositivo como poucos projetos são capazes de ser.

Teto Preto leva pop radical para shows na Europa Imagem: Divulgação

"O show do Teto é totalmente diferenciado, a galera fica sem palavras. Não tem algo parecido no mundo. Realmente cria novos imaginários", comenta Puri. "Eu só vou colocando as técnicas e as vivências que eu já tenho, e a gente vai construindo. É uma banda real, sabe? Isso aqui é a vida real, não é nada plástico", acrescenta Chi.

"Os primeiros lançamentos do Teto são um pouco mais lineares, tinha o lance de ser tudo mais hipnótico. Agora, ao mesmo tempo que está mais contrastado, tem uma história em que tem momentos de muito impacto e tem momentos de transe", avalia Entropia.

"Nesse novo momento, a gente se permitiu ter brasilidades eletrônicas. Essa linguagem de atravessamento pop tem a ver com o 'underGRANDE', com a gente se expandindo a ponto de que a gente interfere, sim, no pop global. Se teve Beyoncé em Salvador é porque tinha Batekoo, BaianaSystem, e muitos outros movimentos culturais. Se teve Madonna e Lady Gaga é porque aqui tem uma cena eletrônica queer muito forte e que é de vanguarda", afirma CARNEOSSO.